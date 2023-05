Nesta: «Il Real Madrid non può vincere sempre. Per l’Inter…»

Alessandro Nesta esprime la preferenza per la Finale di Champions League per l’Inter. L’ex rossonero si rifà ad una legge in modo ironico su Prime Video.

PREFERENZA – Alessandro Nesta si augura il meglio per l’Inter. L’ex leggenda del Milan parla in questo modo di un’ipotetica Finale di Champions League: «Forse è meglio per numeri il Real Madrid. Non può vincere sempre dai, perderà almeno una volta per la legge dei grandi numeri, magari questa volta con l’Inter».