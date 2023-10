Mulattieri: «Premio Scopigno-Pulici? Onore! Sto bene in Serie A»

Mulattieri, giocatore del Sassuolo ma lo scorso dell’Inter in prestito al Frosinone, è stato premiato come miglior giocatore della scorsa Serie B

ONORATO − Samuele Mulattieri premiato per la grande stagione scorsa in prestito dall’Inter al Frosinone, chiusa con 12 gol in 29 partite. Le sue parole sul sito ufficiale del Sassuolo: «Un onore per me essere qui e ricevere questo prestigioso premio. Mi sto trovando bene in questo campionato, il livello si è alzato ed oggi bisogna essere capaci a fare bene anche la fase offensiva e difensiva».