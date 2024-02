Mourinho svela un clamoroso retroscena: «Volevo De Rossi e Totti all’Inter!»

Mourinho in un’intervista rilasciata sul canale YouTube di “Ohm” in collaborazione con “Topps”, è tornato a parlare della sua ultima esperienza con la Roma, ricordando – come sempre -, la sua esperienza all’Inter, svelando un retroscena su Francesco Totti e Daniele De Rossi.

RETROSCENA – José Mourinho svela un clamoroso retroscena che riguarda la sua esperienza all’Inter: «Ultimo momento bello? Dico l’ultimo, quello con la Roma. Però ci sono stanti tanti bei momenti della mia carriera, tante partite fantastiche, impossibile sceglierne una. Anche i brutti ricordi sono tanti. Chi vorrei allenare? Non c’è un solo giocatore. Per stare in tema Roma posso dirti che all’Inter ho voluto Daniele De Rossi, ma anche al Real Madrid. Ho voluto anche Francesco Totti all’Inter, anche con qualche anno in più, ma non è stato possibile».