Montolivo: «Col Manchester City metterei Brozovic e Lukaku»

Nel post-partita di Torino-Inter ha parlato come opinionista a DAZN tra gli altri anche Riccardo Montolivo: il suo pensiero è andato alla finale di Champions League contro il Manchester City (vedi articolo).

DISCORSO TECNICO − Riccardo Montolivo, ospite a DAZN, nel post-partita di Torino-Inter ha dichiarato: «Io con il Manchester City metterei Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku titolari. Brozovic lo metterei anche se Mkhitaryan fosse al 100%, per un discorso tecnico. È il miglior centrocampista dell’Inter e avere lui che vede la giocata meglio degli altri è un fattore in più con un avversario che ti gioca addosso a mille all’ora. Lukaku invece sempre per la grande aggressività che il Manchester City metterà in campo e si dovrà preoccupare di più con lui in campo. È un giocatore che ti prende anche 40 metri di campo e con Edin Dzeko questo non lo hai. Il City partirà fortissimo ma l’Inter non deve prendere gol e andare sotto perché poi se resiste un gol lo può fare e può succedere tutto. Mentre se va sotto diventa durissima».