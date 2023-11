Milito: «Lautaro Martinez un top player! Vissuto tutta la sua crescita»

Milito in un’intervista rilasciata durante “Un’altra vita”, format di DAZN in collaborazione con Ebay, ha parlato del protagonista assoluto del campionato, cioè Lautaro Martinez. Poi ha espresso una sua opinione riguardo la differenza tra la sua Inter e quella attuale.

TOP PLAYER – Diego Milito ha parlato così della crescita di Lautaro Martinez: «Stiamo parlando di un top player. Credo che ha ancora tanto da dare perché è giovane, ha dimostrato il valore del giocatore che è, io non avevo dubbi che arrivasse a questi livelli. Sono felicissimo di vederlo dov’è in questo momento perché lo conosco da bambino. Con lui ho visto tutta la crescita e a un certo punto al Racing mi ha sostituito. Lo conosco molto bene, mi fa veramente molto piacere vederlo a questi livelli. Si capiva subito che era un giocatore differente, aveva una cosa in più che non tutti hanno a quell’età».

IL PARAGONE – Milito parla della differenza tra la sua Inter e quella attuale: «A me non piace fare paragoni, è difficile da dire. Sono epoche e giocatori diversi. Quello che posso dire è che questa Inter a me piace molto, non a caso arrivi in finale di Champions League anche se ha perso contro una grande squadra come il Manchester City. L’Inter secondo me meritava anche di vincere quella partita. Gli ha dato la giusta consapevolezza, la squadra si è resa conto che possono fare grandi cose».