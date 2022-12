Martorelli: «Bonaventura-Inter saltò per Mazzarri. Gagliardini 30 milioni…»

Martorelli rivela un retroscena sull’arrivo di Bonaventura al Milan nel 2014 con l’Inter che lo aveva in pugno. Mazzarri bloccò tutto. Poi una considerazione sull’acquisto di Gagliardini

RETROSCENA − Le parole di Giocondo Martorelli in merito alla trattativa che portò Bonaventura al Milan: «Nel tardo pomeriggio Ausilio mi chiamò e mi disse che volevano chiudere per Bonaventura. Eravamo lì con la famiglia Percassi e Pierpaolo Marino, sembrava già tutto fatto, tutto a posto. Alle 20 però mi chiama di nuovo Ausilio e mi fa capire che Mazzarri non era molto d’accordo. Doveva andare via Guarin ma era saltato l’affare. Mazzarri non voleva mettere in rosa altri giocatori che potessero creargli problemi con le scelte. A quel punto si inserì Galliani con grande volontà e decisione. Dopo pochi mesi il mercato cambiò del tutto, mi ricordo, durante il mercato di gennaio, Gagliardini fu trasferito all’Inter per circa 25-30 milioni di euro dopo sole 10 presenze in Serie A. Ci fu un incremento dei costi sproporzionato». Le sue parole ad una diretta Twitch di Milan News.