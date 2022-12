Dimarco: «Obiettivi Inter li sapete, risalire classifica e cammino in Europa»

Dimarco ha parlato con motivazione in vista del nuovo anno. Il laterale dell’Inter sa quali obiettivi saranno importanti per il prosieguo della stagione: Serie A e Champions League

OBIETTIVI − Federico Dimarco è stato intercettato da un emittente maltese, Sportsdesk.com, prima di ritornare a Milano con l’Inter: «C’erano temperature ottime e penso che abbiamo lavorato bene. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita e poi vedremo. Obiettivi? Li sapete tutti, salire in classifica e passare il turno in Champions League. A Malta ci siamo trovati bene. Salisburgo? Partite che aiutano a mettere minutaggio per la ripartenza. Io sono felice più che per me, per la squadra. Cerco di dare il massimo sempre».