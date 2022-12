Marianella: «Inter, Skriniar che fa? Momento fondamentale della stagione»

Massimo Marianella dagli studi di Sky Sport ha parlato di Inter-Napoli, soffermandosi in particolare sulla situazione rinnovo Milan Skriniar per i nerazzurri.

MOMENTO FONDAMENTALE – Marianella dagli studi dell’emittente televisivo ha detto la sua su Inter-Napoli e la situazione rinnovo legata al difensore: «L’Inter deve risolvere questa situazione legata a Milan Skriniar: va via, verrà sostituito? Andrà via adesso? È uno snodo fondamentale della stagione per questa squadra. Il Napoli ha perso le ultime due amichevoli, contro il Villarreal non ha fatto malissimo. Quella che fa più male è la partita con il Lille. Non esce per niente male da queste amichevoli».