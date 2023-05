Lukaku: «Subito ho capito quanto fosse grande l’Inter! Un momento difficile…»

Lukaku racconta la sua giovinezza nel calcio e l’arrivo a Milano. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante dell’Inter (vedi dichiarazioni) per il canale nerazzurro di Recast.

GIOVANILI – Intervistato dall’Inter, Romelu Lukaku ha dichiarato: «Devo ringraziare Jean Kindermans, capo del settore giovanile dell’Anderlecht, e Ariel Jacobs, allenatore che mi ha dato l’opportunità. Dicevano loro di essere matti per far giocare un ragazzino di 16 anni in Prima Squadra. Però a fine stagione abbiamo vinto il campionato belga e sono stato capocannoniere. Grazie a loro perché avevano fiducia in me. Mi hanno aiutato anche a scuola in un momento difficile al primo anno nei professionisti. I miei risultati non erano tanto buoni perché non riuscivo a fare entrambe le cose. Un giorno un giocatore della mia squadra si è rotto la gamba. Subito dopo la partita l’allenatore mi ha fatto capire che nel calcio non si sa mai quello che può succedere e che, per quel motivo, avrei dovuto finire la scuola. E così l’ho fatto. All’Anderlecht ci allenavamo dal lunedì al venerdì però il sabato, il giorno partita, tutti venivano a vedere chi erano i più grandi giocatori. C’erano 500 persone per vedere una partita dell’Under-14. La pressione era tanta. La tua partita poteva essere alle ore 15 però tu eri già lì alle 10 del mattino per vedere uno che era un fenomeno dell’Under-12. Mi sono ispirato a Drogba, Anelka, Ronaldo il Fenomeno e Adriano. Le tre città che fanno parte della mia vita? Bruxelles, Milano e anche Manchester. Quando ero all’Everton è lì che ho vissuto i più bei momenti in Premier League. Milano perché è la prima città in cui sono arrivato e dall’inizio ho detto “Che bella!”. È dove la mia famiglia si è sentita meglio. Subito mi sono reso conto di quant’è grande l’Inter».