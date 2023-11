Inzaghi salva le casse dell’Inter: un bancomat! Zhang ringrazia − TS

Simone Inzaghi salva l’Inter e le sue casse. Il tecnico piacentino, dal suo approdo a Milano, ha portato solo benefici ai conti nerazzurri. Zhang gongola.

SOLDI – L’Inter su Simone Inzaghi ha investito tempo e denaro. E quei soldi spesi, circa 11 milioni di euro netti, si sono moltiplicati quasi all’infinito. L’investimento fatto da Steven Zhang nell’estate 2021 ha superato ampiamente le previsioni. Certo, manca lo scudetto, ma il tecnico ha portato all’Inter ben quattro trofei (due Coppa Italia e due Supercoppa Italiana) e ben 225 milioni di soli premi Uefa per il percorso svolto in Champions League nelle edizioni ’21-22, ’22-23 e in quella attualmente in corso. In tutto ciò, si aggiungeranno i prossimi cinquanta milioni di euro che la FIFA verserà nelle casse di Viale della Liberazione per il pass aritmetico al prossimo Mondiale per Club. Arriviamo dunque a un totale di 275 milioni.

INCREMENTO – A questi non vanno poi contati gli incassi del botteghino che sono stati altissimi soprattutto nella scorsa stagione. Il solo euro-derby in semifinale fruttò ai nerazzurri ben 12.5 milioni: si tratta di un record di tutti i tempi per il calcio italiano. A queste cifre non sono poi conteggiati gli eventuali approdi a quarti di finale ed eventuale semifinale (come lo scorso anno). Già il solo approdo nelle migliori otto porta ben 10.6 milioni di euro. Da quando c’è Inzaghi dunque, i premi UEFA si sono raddoppiati rispetto all’era di Antonio Conte.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini