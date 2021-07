Inter, infortunio D’Ambrosio nulla di preoccupante: la situazione – TS

D’Ambrosio durante l’allenamento congiunto contro la Pro Vercelli è uscito in via precauzionale per un problema muscolare. Di seguito l’entità dell’infortunio secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi in edicola.

INFORTUNIO – D’Ambrosio durante l’allenamento congiunto contro la Pro Vercelli è stato costretto ad uscire in via precauzionale. Nulla di preoccupante per lui, si tratta di un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Di sicuro il difensore salterà il prossimo impegno ad Appiano Gentile contro la Pergolettese.

Fonte: TuttoSport

