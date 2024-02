Inter no stop, già al lavoro! I tempi di recupero per un infortunato − Sky

L’Inter si è allenata ad Appiano Gentile dopo la vittoria contro la Salernitana per 4-0. Lavoro di scarico, si è visto anche un infortunato.

ULTIME − Dopo la roboante e schiacciante vittoria contro la Salernitana, l’Inter oggi è ritornata a lavorare ad Appiano Gentile. Lavoro di scarico per i nerazzurri, con carico maggiore per chi è rimasto in panchina. A parte sempre Cuadrado e Acerbi. Mentre si è visto pure Stefano Sensi, che dovrà operarsi in settimana per rimuovere la placca alla caviglia, inserita lo scorso anno quando si è operato per il Monza. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento dalla Pinetina per Sky Sport 24, il ragazzo dovrà stare fuori per un mese circa e dovrebbe ritornare a disposizione a cavallo dei match contro Bologna e Napoli.