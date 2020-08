Ince: “Lukaku sembra piÃ¹ forte! Quando segna, inizi a pensare perchÃ©…”

Ince: “Lukaku sembra più forte! Quando segna, inizi a pensare perché…”

Intervistato ai microfoni di BT Sport, Paul Ince, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato di Romelu Lukaku, ceduto dal Manchester United la scorsa estate

OPINIONE – Queste le parole di Paul Ince, ex centrocampista dell’Inter, riportate dal sito del Daily Mail sull’incredibile stagione di Romelu Lukaku, fino alla scorsa stagione al Manchester United. «No, non credo che avrebbe [segnando così tanti gol per lo United]. È con un allenatore diverso. Penso che quello che Conte ha ottenuto da lui sia molto di più di quello che Mourinho o Ole (Gunnar Solskjaer, ndr) a quanto hanno fatto al Manchester United. Sembra più in forma, sembra più forte. Se il suo addio giovato al Manchester United? Non credo, perché hanno ancora bisogno di un uomo. Se torni alla partita contro il Siviglia, dove non sono riusciti a segnare, hanno bisogno di qualcuno che metta la palla in fondo alla rete. Quando vedi Lukaku farlo, inizi a pensare perché l’abbiamo lasciato andare?».