Castro torna sulla finale: “Meritiamo la Coppa, grazie a Lopetegui”

Condividi questo articolo

José Castro, presidente del Siviglia, tornato in Spagna ha festeggiato la vittoria dell’Europa League con la squadra e il resto della dirigenza. Il presidente ha ringraziato tutti sottolineando quanto sia stata meritata la vittoria con l’Inter.

“VITTORIA MERITATA” – José Castro ringrazia tutta la società, squadra compresa, per la conquista della sesta Europa League, sottolineando la vittoria meritata contro l’Inter: «Coppa vinta per tutti i nostri tifosi che da marzo non possono seguire il Siviglia, per la nostra gente che ha sofferto la pandemia. I tifosi del Siviglia sono nati per vincere per ieri. Siamo esigenti e questo ci ha fatto crescere, vogliamo sempre di più. Nessuno più di Jesús Navas meritava di alzare in alto la Coppa nel cielo di Colonia. Dico grazie anche ai giocatori per la loro qualità, e lo staff tecnico guidato da Julen Lopetegui».

fonte: sevillafc.es