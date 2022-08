Ielpo: «Radu, portieri esposti alle figuracce. Inzaghi fa barriera: normale»

L’ex portiere Mario Ielpo è stato tra gli ospiti del programma Il Processo di Radio Sportiva. Inevitabile, visto il ruolo da calciatore, commentare l’errore di Radu. Un appunto, poi, anche sulle parole di Simone Inzaghi.

FIGURACCE – Mario Ielpo, da ex portiere, ha commentato l’errore di Radu in Fiorentina-Cremonese: «Il ruolo dell’allenatore è quello di proteggere i propri giocatori. Penso però siano lacrime di coccodrillo. Sono anni che i portieri vengano esposti alle figuracce. C’è questa mentalità di coinvolgere tanto i portieri anche con il gioco da dietro. Abbiamo visto anche l’errore dello stesso Radu lo scorso anno. Una volta si faceva la giocata sicura perché era il ruolo del portiere di una volta. Dopo l’errore alla prima partita, nell’immediato dovrà comunque giocare sicuramente. Il problema è psicologico e l’unico modo per superarlo è il campo»

BARRIERA – Oltre che di Radu, Ielpo ha parlato anche delle forti dichiarazioni di Simone Inzaghi: «C’è chi ha il carattere più vittimista e chi invece guarda oltre. È evidente però che iniziando questo campionato anomalo con il calciomercato ancora aperto e hai una squadra che compete su tutti i fronti, è chiaro che non sia facile. È normale che Inzaghi faccia barriera, ma il bilancio parla chiaro».