Inzaghi e le scelte a destra, in Lecce-Inter il tecnico è premiato due volte

Lecce-Inter ha visto una gestione particolare della fascia destra da parte di Inzaghi. Il tecnico ha alternato Darmian e Dumfries, ed entrambi gli esterni sono stati decisivi.

FASCIA DECISIVA – Nelle scelte tattiche di Inzaghi per Lecce-Inter la gestione della fascia destra non può essere passata inosservata. Per cominciare il tecnico ha puntato a sorpresa su Darmian come titolare. A sorpresa perché il numero trentasei non sembrava dover essere un’opzione per la fascia destra. Il mercato sembrava averlo fatto traslocare a sinistra e nel dubbio il tecnico per tutto il ritiro lo ha testato come difensore, sia esterno che centrale. Ma l’ex Milan rappresenta una certezza, l’usato sicuro buono per tutte le occasioni. E anche coi giallorossi non ha deluso, anzi ci ha messo solo due minuti a confermare la bontà della scelta trovando l’assist per il gol di Lukaku. Prima scelta azzeccata dunque. Ma non è finita qui.

DUE SU DUE – Al minuto 67 Inzaghi ha cercato nuova verve sulla destra. Mettendo in campo Dumfries, cioè il titolare assoluto, al posto di Darmian. E anche nel cambio la scelta è stata premiata dal destino. L’olandese appena entrato ha preso il palo e soprattutto è stato decisivo all’ultimo minuto col gol del 2-1. A destra il tecnico ha alternato due giocatori, con delle scelte particolari, che sono entrati nei due gol segnati. Due scelte, entrambe decisive.