Giuntoli: «Progetto Inter partito prima della Juventus. Fagioli? Vicini»

Giuntoli, Football Director della Juventus, ribadisce come l’obiettivo dei bianconeri non sia vincere la Serie A. Per lui l’Inter, ma non solo, è davanti per un motivo ben preciso: le parole dal palco del Festival dello Sport a Trento, anche sulla situazione di Fagioli.

L’OBIETTIVO – Cristiano Giuntoli rifiuta l’idea che la Juventus debba lottare per vincere la Serie A. Questa la sua motivazione: «Ci sono dei progetti partiti prima di noi, credo. Milan, Inter, lo stesso Napoli: noi ci siamo prefissati come prima cosa quella di crescere a prescindere, quella di tornare in Champions League. Non dimentichiamoci che la Juventus l’anno scorso è arrivata terza, non fa la Champions League per altri motivi. Giocarla ci permetterebbe di aumentare il valore e l’autostima dei giocatori. Le cose si devono fare passetto dopo passetto, noi dobbiamo stare coi piedi per terra e pensare di entrare nelle prime quattro. Però non possiamo limitarci e vediamo in primavera dove siamo».

LO STOP – In casa Juventus il problema è legato al caos scommesse che ha coinvolto per primo Nicolò Fagioli. Giuntoli gli sta vicino: «Siamo molto dispiaciuti per lui. Noi tempestivamente abbiamo avvisato la Procura Federale, lui si è reso disponibile assieme ai suoi avvocati. Siamo dispiaciuti ma vicini, il nostro ruolo non è solo di punirlo ma rieducarlo: lì abbiamo grandi responsabilità per il futuro. Dobbiamo rieducare il sistema».