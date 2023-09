Giaccherini: «Scudetto? Inzaghi favorito ma ci sono 3 anti-Inter»

Dopo la prestazione e la vittoria dell’Inter contro il Milan, Emanuele Giaccherini esprime la sua opinione sulla squadra che potrebbe aggiudicarsi lo scudetto.

SUPERIORE – Emanuele Giaccherini non ha alcun dubbio sul potenziale dell’Inter di Simone Inzaghi, soprattutto dopo averla osservata nel derby milanese. Nel corso della trasmissione di Dazn “Tutti Bravi dal Divano”, l’ex calciatore afferma: «Per me è l’Inter la favorita per lo scudetto. Ma la stagione è ancora lunga e ci sono tante squadre forti. Abbiamo visto il passo falso del Napoli e del Milan oggi. Poi c’è la Juventus che non ha le coppe da giocare. Per me quella nerazzurra a livello di squadra è superiore. Le anti-Inter sono Juventus, Milan e Napoli».