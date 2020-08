Egonu: “Inter, spero nella conquista di grandi traguardi! Io tifosa…”

Paola Egonu, talento del volley italiano e tifosa interista, in un’intervista concessa al Matchday Programme di oggi (QUI l’intervista completa), ha parlato della sua passione per l’Inter e non solo.

INTERISTA – Paola Egonu, talento del volley italiano classe 1998 e tifosa dell’Inter, parla della sua passione per i colori nerazzurri: «Credo che ad ogni sacrificio corrisponda una grande emozione. Ho un carattere forte e focoso, le sconfitte, di ogni natura, mi mandano su tutte le furie. Calcio come pallavolo? In entrambi conta la squadra. Io tifosa dell’Inter? Sì, la mia passione per questi colori è nata proprio per dispetto… a mio padre che tifava Milan! Guardo le partite ogni volta che posso. Mi auguro di conquistare grandi traguardi».

