Di Canio: «Inter? Tutto parte da un evento! Barella era petulante, poi…»

Paolo Di Canio, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter impegnata questa sera sul campo del Bayern Monaco. L’ex attaccante individua il momento in cui la squadra di Inzaghi è ripartita dopo un inizio di stagione difficile

MOMENTO – Questa l’analisi di Paolo Di Canio: «Inter? Tutto viene dall’incontro che hanno fatto i calciatori, il chiarimento assoluto. In quel periodo che abbiamo visto nessuno si sacrificava, lo stesso Barella era petulante nei confronti dei compagni. Non solo lui, ma lui era il più evidente. Poi ha smesso di fare questo, e con lui gli altri, era più positivo. Quel gol meraviglioso al Camp Nou, con gli inserimenti, ed ha continuato a segnare. Se fa questo diventa un calciatore a 360° di livello internazionali. In quel periodo era solo di disturbo, per se stesso e quella squadra. L’Inter per rosa è superiore anche al Napoli, in generale per valori tecnici è superiore. Ha una rosa ampia ed opzioni per fa. Ero meravigliato per come stava finendo la storia dell’Inter. Merito di tutti e di Inzaghi che ha trovato la soluzione di Calhanoglu ed ha liberato Mkhitaryan. Bastoni è tornato assist-man, lo fece anche contro la Juventus. Funziona tutto perché si sono chiariti, da uomini veri e gruppo sano».