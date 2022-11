Pandev: «Finale Bayern Monaco-Inter nel cuore di tutti. Ora il gruppo»

Pandev ha rilasciato un’intervista a Inter TV dove ha ricordato i suoi trascorsi contro il Bayern Monaco, squadra che ha eliminato dagli ottavi di Champions League 2010-2011 (vedi articolo). L’ex attaccante ha anche dato un giudizio sulla squadra di oggi.

IL RICORDO DI SPICCO – Goran Pandev non può che avere il sorriso quando gli si parla di Bayern Monaco-Inter: «La finale a Madrid è rimasta nel cuore di tutti i tifosi interisti. Era una notte importantissima, come diceva il mister le finali non si giocano ma si vincono e siamo riusciti a vincere. L’anno dopo abbiamo trovati negli ottavi di finale: all’andata abbiamo perso 0-1, ci davano tutti per persi ma siamo andati lì a mostrare il nostro valore».

SITUAZIONE POSITIVA – Pandev va sull’attualità: «L’Inter sta facendo bene, con un allenatore che sa far giocare le sue squadre. Era un girone molto difficile, ma ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Ha fatto due ottime partite col Barcellona e dimostrato di passare meritatamente. Abbiamo visto anche che quando è mancato un giocatore come Marcelo Brozovic la squadra ha vinto le partite: conta il gruppo, il singolo non fa vincere le partite. Ringrazio i tifosi, che mi hanno fatto sentire importante anche quando ero in difficoltà. Una tifoseria incredibile, li devo solo ringraziare e salutare tutti».