Di Canio: Â«Giocatori Inter hanno esperienza. Scudetto, Serie A segnataÂ»

Di Canio: «Giocatori Inter hanno esperienza. Scudetto, Serie A segnata»

Paolo Di Canio

Paolo Di Canio ha parlato della lotta scudetto, che vede l’Inter in testa alla classifica del campionato di Serie A davanti al Milan

ESPERIENZA – Queste le parole di Paolo Di Canio, ai microfoni della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, su cosa ha in più la squadra nerazzurra rispetto a quella nerazzurra. «L’Inter ha giocatori che hanno esperienza. Bergomi ha detto sempre che il Milan era da scudetto. Secondo me ha overperformato».

LOTTA SCUDETTO – Di Canio sulla lotta scudetto. «Se penso che l’Inter non vinca lo scudetto? No, è il contrario. Per me, è segnato il campionato. Per me, era finito già dall’uscita dalla Champions League oppure volevo dire che era obbligata a vincerla per la rosa che ha. La Juventus ancora non ha un’identità ben precisa».