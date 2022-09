Di Canio: «Dzeko fuori per Correa, uno che con l’aria calda si nasconde nell’ombra!»

Di Canio su Sky Sport sottolinea gli errori commessi da Simone Inzaghi in Udinese-Inter, dalla sostituzione di Henrikh Mkhitaryan a quella di Edin Dzeko per Joaquin Correa.

TANTI ERRORI – Paolo Di Canio solleva diversi errori commessi a detta sua da Inzaghi, che vanno anche oltre le due sostituzioni dopo appena 30′: «Mkhitaryan lo fai giocare titolare dopo un infortunio, fino a quel momento non aveva mai giocato tantissimo, e poi lo togli dopo trenta minuti: così rischi di perderlo. Altra cosa che non capisco è il cambio al 67′: Edin Dzeko stava creando qualcosa e lo togli per fare entrare Correa, un giocatore che a differenza degli altri, se sente un po’ d’aria calda si va a nascondere nell’ombra. L’autorete di Milan Skriniar possiamo dire che è sfortunata, ma il secondo tempo inizia facendo un fallo senza motivo, come se fosse di frustrazione. E allora mi chiedo voleva andare via o voleva rimanere?».

DIVERSO – Di Canio parla delle differenze tra il sistema di gioco attuale dell’Inter e quello con Antonio Conte: «Con questo sistema di gioco vedo tanta tattica, però Inzaghi delega troppo ai difensori di fare quello che vogliono. Conte sotto questo punto di vista li telecomandava, in allenamento e in campo».