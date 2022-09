Padelli: «Inter in difficoltà ma si risolleverà! Con Conte due anni speciali»

Padelli, ex portiere dell’Inter oggi all’Udinese, in un’intervista su Sky Sport ha parlato della classifica attuale, ma è tornato a parlare anche dell’esperienza con Antonio Conte.

IL DOPO CONTE – Daniele Padelli parla del suo passato all’Inter, facendo riferimento alla difficoltà dell momento: «Effetto Antonio Conte? Quando è andato via il mister sono andato via anche io, però sicuramente il mister è un grande allenatore che ha fatto bene ovunque è andato. Sono stati due anni molto speciali dove abbiamo raggiunto una finale di Europa League e la vittoria del campionato. Sono cambiate tante cose, l’Inter è in difficoltà ma è una grande squadra e si risolleverà».

LA CLASSIFICA – Daniele Padelli commenta la classifica dell’Udinese dopo questo inizio di stagione straordinario: «Onestamente non mi aspettavo di essere così in alto a inizio campionato, però mi aspettavo di partire forte perché stiamo lavorando tanto e dal primo giorno. Giochiamo come ci alleniamo e i risultati si stanno vedendo.