De Grandis: «Inzaghi bravo nella partita singola, al ritorno…»

L’assenza di Rafael Leao ha pesato, ma anche l’Inter ci ha messo del suo per dominare il Milan. Stefano De Grandis ne parla così su Sky Sport.

PARTITA – Stefano De Grandis non lascia tante speranze ai rossoneri: «Il Milan non ha tanto da inventarsi, Leao è mezza squadra del Milan ma è importante a campo aperto. Inzaghi è molto bravo nella partita singola, l’Inter non lascerà le spalle scoperte. Per i rossoneri è svantaggioso tutto questo perché tatticamente non è la partita migliore per Leao. Con la difesa più bassa gli spazi per il portoghese sono di meno. Lautaro è stato molto bravo nel velo, pensavo prendesse la palla ma è stato intelligente. Krunic dà un colpettino, la palla è in viaggio mentre colpisce Bastoni. Se è volontario il colpo è calcio di rigore, però credo che se il Var non interviene pensa sia un colpo tra i limiti. Il colpo è volontario ma è minimo, mi sembrava eccessivo il rosso. Classico fallo di intimidazione».