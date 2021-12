De Grandis: «Inter? Nelle ultime settimane ha dato spettacolo. Scudetto…»

Stefano De Grandis, intervenuto su Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Il giornalista ritiene che l’Inter sia la favorita

LOTTA – Queste le parole di Stefano De Grandis: «Il Milan ha un bel progetto tecnico sicuramente, ma l’Inter nelle ultime settimane non ha vinto, ha stravinto, non ha soltanto giocato bene, ha dato spettacolo ed ha dato evidenza a 5 o 6 giocatori. Ma questo non significa che non apprezzi il progetto dei rossoneri. I nerazzurri, però, semplicemente, mi sembrano però, a sorpresa, pronti per lo scudetto nonostante abbiano perso alcune pedine».