De Grandis: «Inter, dai minuti a uno! Inzaghi ci tiene alla Supercoppa»

L’Inter scende in campo alle ore 20.45 all’U-Power Stadium contro il Monza di Palladino. De Grandis è convinto che la squadra brianzola possa mettere in difficoltà i nerazzurri con una qualità in particolare. Poi una battuta sulla Supercoppa italiana: di seguito le sue parole a Sky Sport

GESTIONE – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria casalinga con il Verona, andrà a far visita al Monza questa sera alle 20.45. Stefano De Grandis mette in guardia la capolista nerazzurra: «Il Monza palleggia molto bene e quindi se gli dai possibilità di fare possesso palla puoi andare in difficoltà. È vero che ha perso qualcosa, per esempio Carlos Augusto che guarda caso gioca all’Inter, e altri giocatori importanti però Palladino è bravo. In generale penso che l’Inter anche questo turno possa gestirlo ma vediamo anche come si muove Inzaghi verso la Supercoppa. Per l’Inter è il terzo/quarto obiettivo però sappiamo anche che Inzaghi ci tiene perché poi le mette nel conto quando elenca il suo palmares. Vediamo come gestisce le forze: io penso sia il momento di dare minuti a Frattesi».