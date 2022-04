De Grandis: «Bologna-Inter fondamentale per due motivi. Compito Udinese»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha sottolineato tutta l’importanza di Bologna-Inter e delle difficoltà per i nerazzurri nella gara di domenica contro l’Udinese.

DIFFICOLTÀ – Così De Grandis sui prossimi impegni dell’Inter: «L’Udinese avrà un compito importante visto che sarà una delle prossime avversarie dell’Inter. La squadra di Cioffi, soprattutto nelle ultime settimane, ha sempre giocato bene: ha un buon attacco, un centrocampo tosto. Bologna-Inter è una partita fondamentale per due motivi: innanzitutto perché la squadra di Inzaghi è tornata in forma e mette sotto tutti, in secondo luogo perché quando giochi una partita da solo ti giochi veramente una stagione. Con il pareggio rimarrebbe dietro, quindi deve vincere».