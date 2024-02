Danilo avvisa l’Inter: «Lotteremo fino alla fine, per noi anno zero»

Danilo cerca di caricare la Juventus non arrendendosi per quanto riguarda la lotta scudetto. Al momento l’Inter è distante sette punti.

ANNO ZERO − Danilo a TNT Sports Brasil dice la sua sul progetto bianconero e sulla lotta con l’Inter: «La Juventus sta seguendo la stessa linea ed è molto impegnata nella sostenibilità finanziaria, in altre parole, sta pensando a lungo termine. Sento che questo è “l’anno zero”, un nuovo inizio, in cui vogliamo tornare in Champions League e tornare ad essere rispettati in tutto il mondo del calcio. E, naturalmente, lottare per il titolo fino alla fine, proprio come in Coppa Italia».