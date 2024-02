Semplici: «Inter favorita per 2 motivi, ma campionato non chiuso»

Semplici si esprime sulla lotta scudetto con Inter e Juventus coinvolte. L’allenatore ritiene i nerazzurri favoriti, ma non parla ancora di campionato chiuso.

PREMATURO − Leonardo Semplici, in diretta sul canale Instagram di Sport Mediaset, ha parlato così della lotta scudetto: «Campionato non finito e mi auguro di no. Chiaro che con sette punti di vantaggio e con una partita da recuperare, anche se l’Atalanta è sempre difficile da affrontare, l’Inter ha una grande chance. Ma credo sia ancora prematuro parlare di discorso chiuso. L’Inter deve affrontare un finale di stagione con tante partite e la Juventus può sicuramente ancora dare filo da torcere. Ma per come si esprime e per il valore della rosa, l’Inter rimane la favorita numero uno per la vittoria finale».