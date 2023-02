Criscitiello: «A Inzaghi l’Inter prepara il piattino! Cambiarlo? Già deciso»

Per Criscitiello l’Inter ha già preso una decisione su Inzaghi in vista della prossima stagione. Da Sportitalia Mercato il giornalista critica come la proprietà stia gestendo la questione allenatore, secondo lui lasciato troppo solo.

PARAFULMINE – Michele Criscitiello va in difesa di Simone Inzaghi: «Sappiamo benissimo che non è Antonio Conte e non è Jurgen Klopp, però sta facendo quello che deve fare. Ha sbagliato dei cambi, non è il miglior allenatore della storia ma gli stanno preparando un piattino. Prima del Barcellona gli avevano preparato un altro piattino, e non era la Curva Nord. Poi ha vinto col Barcellona, tutto a posto e ha rimandato la palla in avanti. Inzaghi non ha avuto Marcelo Brozovic e si è reinventato Hakan Calhanoglu, gli hanno ripreso Romelu Lukaku e l’abbiamo visto, sta segnando solo Lautaro Martinez e sta giocando con una difesa dove Milan Skriniar sapevano tutti che era già a Parigi. E qualcuno gli ha dato la fascia da capitano. Gli hanno messo il rinnovo di Samir Handanovic e ha avuto il coraggio di sostituirlo, mettendo André Onana. Si è ritrovato post-Conte, senza proprietà. Cambiarlo? Già hanno deciso. Marotta in questo momento è la proprietà, deve gestire quei quattro soldi che gli danno. Piero Ausilio è il direttore, Dario Baccin è lo scouting e poi c’è Steven Zhang».