Condò: «Lukaku, Tuchel non si fa problemi a panchinarlo. Motivo è chiaro»

L’Inter domani affronta la Fiorentina alle 18 in un match che si preannuncia difficile. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per continuare la corsa scudetto. Intanto si sono svolti i sorteggi di Champions League e, a Sky Sport, Paolo Condò ha parlato della situazione di Romelu Lukaku al Chelsea.

SCELTA – L’Inter domani affronta la Fiorentina a San Siro per continuare la corsa verso lo scudetto. Intanto, un ex Inter fa fatica in Inghilterra, Romelu Lukaku. Il belga inanella panchine su panchine e Paolo Condò, a margine dei sorteggi di Champions League (vedi articolo), analizza la sua situazione. «Nonostante 115 milioni per Lukaku, Tuchel sembra abbia un’idea chiara: non lasciare per strada chi l’anno prima mi ha fatto vincere la Champions League. Hai riportato a casa Lukaku ma Tuchel non si fa problemi a lasciarlo in panchina. Questo mi fa capire che lo spogliatoio dei blues sia molto unito».