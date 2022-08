Collovati: «Inter e Milan consolidate, partono avanti. Ma occhio alla Roma»

Fulvio Collovati si concentra sulle squadre favorite per lo Scudetto a tre giorni dall’inizio del campionato. Inter e Milan avanti ma occhio alla Roma

FAVORITE − Collovati si esprime sulle squadre favorite ai nastri di partenza: «Al momento non vedo una netta favorita. Milan e Inter si sono consolidate e partono avanti. Dopodiché, c’è anche la Juventus come terza in comodo. Tuttavia, tutte e tre non devono sottovalutare la Roma che ha saputo sfruttare al meglio la presenza di José Mourinho, attirando campioni del calibro di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum». Così su Football news 24.