Cobolli Gigli: «Marotta eccezionale, rammarico Juventus. Dybala-Inter non so»

Cobolli Gigli, presidente della Juventus a partire dall’anno della Serie B fino all’avvento di Andrea Agnelli, da Calcio Totale su Rai Sport + celebra Marotta per quanto fatto all’Inter. Poi si sposta su Dybala.

DAL BIANCONERO AL NERAZZURRO – Giovanni Cobolli Gigli parla “da juventino”: «Esprimo il rammarico che Giuseppe Marotta non sia più alla Juventus. Marotta sta facendo delle cose eccezionali, è stata una grande perdita. L’ho detto tante volte, ma non vorrei ripetermi troppo. Poi il Paulo Dybala che abbiamo visto guardare e cercare gli amici in tribuna dopo un gol potrebbe non essere il Dybala della settimana prossima, perché sono successe delle cose alla Juventus negli ultimi giorni. Ossia: è arrivato Dusan Vlahovic, si alza la probabilità che la coppia possa fare qualcosa di grande. Certo, poi c’è il denaro in mezzo. Il ragazzo è affezionato alla Juventus, ma non so qual era l’accordo già raggiunto con l’agente e quale sia il ridimensionamento. Io, se fossi Dybala, valuterei il fatto che la Juventus ha un nuovo potenziale per tornare forte non solo in Italia ma anche in Europa, poi oltre un certo livello il vil denaro potrebbe mettersi in mezzo. A parte che io non so chi glieli dia i soldi all’Inter per fare queste operazioni. Non deve essere attirato da un guadagno superiore ma cercare di rivalutare la sua figura, perché nell’ultimo anno Dybala ha avuto vari incidenti».