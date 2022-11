Chiesa (ex arbitro): «Lucumì-Lautaro Martinez no fallo! Sul rigore Inter…»

Chiesa, ex arbitro di Serie A, ha fatto la moviola degli episodi di Inter-Bologna, gara terminata 6-1. In particolare, ha dato un giudizio sull’operato del fischietto comasco, Chiesa. Focus su Lucumì-Lautaro Martinez e sul rigore

GIUDIZIO − L’ex arbitro Massimo Chiesa si pronuncia in merito alla direzione arbitrale di Inter-Bologna: «5,5 a Colombo. Non arbitra male, però sbaglia a valutare due episodi: il fallo di Lucumì su Lautaro Martinez dal quale nasce il secondo gol dell’Inter (punizione di Dimarco) per me non c’era; non ha visto neanche il fallo di mano di Sosa che poi gli segnala il Var». Così a Calciomercato.com.