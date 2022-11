Inter-Parma, biglietti in vendita da oggi: informazioni e fasi di vendita

Nonostante Inter-Parma sia in programma soltanto martedì 10 gennaio, dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar, la società nerazzurra apre da oggi venerdì 11 novembre la vendita dei biglietti per la partita. Di seguito le informazioni e le fasi di vendita.

BIGLIETTI – Dopo la lunga sosta tra novembre e inizio gennaio, l’Inter riprenderà il suo campionato ospitando a San Siro il Napoli, poi scenderà in campo tre giorni più tardi in casa del Monza, sempre in campionato, è quindi tornerà allo Stadio Meazza per sfidare il Parma. Si tratta di un match in programma martedì 10 gennaio alle ore 21 e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, per il quale il club nerazzurro ha deciso di aprire la vendita dei biglietti già a partire da oggi venerdì 11 novembre alle ore 10.30.

COMUNICATO – A seguire il comunicato pubblicato sul sito della società nerazzurra. “Per assistere dal vivo alla sfida, gli abbonati potranno acquistare un biglietto a partire da soli 2€ mentre in vendita libera i prezzi partiranno da 5€ per il secondo anello blu e verde“.

LE TRE FASI DI VENDITA DEI BIGLIETTI | FASE 1 – Conferma posto Abbonati 22-23 | Solo online su Inter.it/tickets – “Dalle ore 10.30 di venerdì 11 novembre fino alla mezzanotte di lunedì 14 novembre: tutti gli abbonati di Primo Anello e di Secondo Anello Verde potranno confermare il proprio posto di campionato, a condizioni particolarmente agevolate. Tutti i biglietti saranno in formato PDF/mobile e non verranno caricati sulla tessera Siamo Noi“.

FASE 2 – Vendita anticipata Abbonati 22-23 | Solo online su Inter.it/tickets – “Dalle ore 10.30 di martedì 15 novembre fino alla mezzanotte di giovedì 17 novembre: tutti gli abbonati (anche chi ha già confermato il proprio posto e gli abbonati di Secondo Anello Arancio, Rosso e Blu) potranno acquistare fino a 4 biglietti, per sé e per amici interisti, in un qualsiasi posto disponibile del primo anello o del secondo anello verde. Sempre al prezzo speciale riservato agli abbonati“.

FASE 3 – Vendita libera | Sito Inter.it e punti vendita – “Dalle ore 10.30 di venerdì 18 novembre: vendita libera per tutti. Continueranno ad essere disponibili i prezzi dedicati per tutti gli abbonati, a cui si aggiungeranno i soci Inter Club“.

Fonte: Inter.it