Cesari spegne i ‘piangina’: «Thuram non impatta mai, quello del Lipsia sì»

In Lipsia-Real Madrid è stato annullato un gol a Sesko con Henrichs in disturbo su Lunin. In molti lo hanno paragonato a Thuram-Rui Patricio durante Roma-Inter. Cesari spiega.

POLEMICHE ZERO − Ospite negli studi di Mediaset, Graziano Cesari spegne le polemiche nato sul paragone del gol annullato al Lipsia contro il Real Madrid e a quello convalidato all’Inter contro la Roma: «Thuram non va mai a disturbare Rui Patricio e Mancini. Non impatta mai sull’azione, si disinteressa del pallone. Mentre in questo caso lui (Henrichs, ndr) è attivo e interferisce sull’azione. Tutto qui. Punto».