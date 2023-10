Calamai: «Inter, vedo lotta al vertice con Napoli, Juventus e Milan»

Luca Calamai ha rilasciato un breve intervento per TMW Radio, trattando il tema campionato e prendendo in considerazione anche l’Inter per la lotta in vetta.

CAMPIONATO – Luca Calamai definisce le battaglie nelle zone alte della Serie A: «È stato un Napoli bellissimo, ma giocare in una certa maniera contro il Real Madrid viene quasi naturale. Ora bisognerà capire se anche nelle partite normali ci potranno essere le stesse risposte. Per il campionato penso ci siano una lotta al vertice con Inter, Milan, il Napoli e la Juventus, e una per il quinto posto, con le romane, l’Atalanta e la Fiorentina. Se quest’ultima dovesse arrivare quinta sarebbe come aver vinto quel mini campionato»