Buon compleanno Ruben Sosa! ‘El Principito’ oggi compie 56 anni

Ruben Sosa, ex attaccante dell’Inter dal 1992 al 1995, oggi spegne ben cinquantasei candeline. Auguri di buon compleanno da parte di tutti i tifosi nerazzurri e dalla redazione di Inter-News.it.

BUON COMPLEANNO – Ruben Sosa, ex attaccante dell’Inter soprannominato ‘El Principito’, ha indossato la maglia nerazzurra dal 1992 al 1995. In queste tre stagioni ha segnato 50 gol in 104 presenze. L’ex attaccante di Montevideo che ha conquistato anche la Coppa Uefa nel 1993/94, oggi spegne ben cinquantasei candeline. I nostri migliori