Breda: «Lukaku ha bisogno di fiducia. Non sono sicuro sull’Inter»

Anche l’allenatore Roberto Breda ha commentato le ultime notizie su Romelu Lukaku, con l’inserimento della Juventus nelle trattative tra Inter e Chelsea. Negli studi di Sportitalia l’allenatore ha espresso tutte le sue perplessità sulla situazione.

FIDUCIA – Roberto Breda non è sicuro che Romelu Lukaku tornerà all’Inter. Questo il suo commento sulla situazione: «Il tempo è dilatato in questo momento della stagione e un giocatore lo puoi sempre convincere a valutare altre alternative. All’Inter nell’ultimo anno non è stato protagonista, mentre la Juventus deve fare qualcosa di importante. Lui ha bisogno di sentire la fiducia. Se i bianconeri stanno spingendo in questa direzione, tutto può essere. Questo sarebbe anomalo, ma nel calcio ne abbiamo viste di tutti i colori e le cose si dimenticano abbastanza in fretta. Non sarei così sicuro che tornerà all’Inter».