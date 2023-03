Bonanni: «Inter ha la rosa più forte. Inzaghi si gioca la conferma»

La posizione di Simone Inzaghi nell’Inter non è così sicura, soprattutto in vista della prossima stagione. La dirigenza aspetta i risultati a fine anno per giudicare, Massimo Bonanni parla così della situazione su TMW Radio.

POSIZIONE – Simone Inzaghi non ha la sicurezza di rimanere anche l’anno prossimo, tutto dipende dai risultati di questa stagione. Massimo Bonanni parla così su TMW Radio della situazione del tecnico dell’Inter: «Simeone ad oggi non penso possa essere la persona giusta. Tanto si giocherà in questa parte finale di stagione, bisognerà vedere come finirà la Champions League, se riuscirà ad arrivare tra le prime quattro. L’Inter ha la rosa più forte del campionato, alla fine è seconda e sta facendo il suo nonostante gli siano tutte attaccate. Se riuscisse a trovare più continuità non so se sarà giusto o meno cambiare allenatore. Inzaghi e non solo lui si giocherà la conferma».