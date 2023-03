Brambati: «Inter sta mancando in Serie A! Dopo il Mondiale si parlava…»

L’Inter si trova al secondo posto insieme al Milan a una distanza di ben 18 punti dal Napoli capolista. Massimo Brambati, intervenuto a TMW Radio, tira le orecchie alle due milanesi e al loro rendimento in campionato

SENZA GLORIA – L’Inter e il Milan, secondo Massimo Brambati, hanno avuto un rendimento post Mondiale in Serie A difficilmente prevedibile: «Oggi apro il giornale e guarda caso leggo “seconde senza gloria”. È una cosa che continuo a sottolineare ma vorrei farlo con dei numeri alla mano. Nel momento in cui inizia il Mondiale, quindi a campionato fermo, la classifica recita Inter -11 e Milan -8 dal Napoli. Quindi quando ci si ripresenta contro Napoli e Salernitana si pensa a una possibile svolta del campionato. Vero che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario ma è anche vero che l’Inter sta mancando così come il Milan. Il -5 dei rossoneri si è trasformato in un -18. Un insieme di risultati di Inter e Milan che all’inizio dell’anno non avevamo previsto così come la marcia trionfale del Napoli».