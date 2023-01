Biasin: «Su Skriniar hanno sbagliato tutti. Parlare durante Inter-Empoli poco intelligente!»

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, in suo intervento a Radio24 ha espresso la sua opinione riguardo la situazione legata al futuro di Milan Skriniar.

GESTIONE SKRINIAR – Biasin esprime una sua opinione riguardo la gestione del contratto di Milan Skriniar: «Su Skriniar hanno sbagliato un po’ tutti e la società lo poteva vendere. Però è stato molto intelligente il PSG perché si è presentato l’ultima settimana di mercato quando non potevi più dire sì e la società si è fatta trovare impreparata. Il giocatore ha dato la sua disponibilità per restare, ma non gli è stato proposto il rinnovo e non è neanche arrivata la cessione. Inoltre, intervenire durante una partita in una televisione privata non è stata proprio la mossa più intelligente. È stato messo un giocatore in una situazione scomoda e da questa cosa qui è difficile tornare indietro. Mentre il pubblico lo sostiene nonostante tutto, il suo procuratore va in giro a dire di tutto».