Milan-Inter Women 1-2 al 45′: Santi la sblocca e Chawinga raddoppia!

Milan-Inter Women per la 15ª giornata del Campionato Femminile di Serie A al Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano (MI). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 1-2. Santi la sblocca subito e con un gran gol Chawinga trova il raddoppio. Le rossonere, però, accorciano le distanze. Di seguito il report del primo tempo di Milan-Inter Women.

NB: Segui Milan-Inter Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Milan-Inter Women iniziano subito forte per la squadra di Rita Guarino. Trattandosi di un derby, la sfida tra le milanesi poteva risultare particolarmente ostica. A questo ci pensa Irene Santi che, già al 2′, sblocca la partita sfruttando un errore del portiere rossonero. Il merito del vantaggio interista è anche di Ghoutia Karchouni, che batte perfettamente il calcio d’angolo da cui nasce l’azione del gol. L’Inter Women continua ad attaccare e all’11’ sfiora il raddoppio con Tabitha Chawinga. L’attaccante malawiana fa tutto bene ma non trova la porta. La trova, invece, al 15′, quando, lanciata in porta da una compagna, aggancia perfettamente il pallone e brucia l’ingenua difesa rossonera. Con uno strepitoso gol alla Chawinga le nerazzurre passano sullo 0-2. Le interiste continuano a dominare il match, ma il Milan inizia a impensierire la fase difensiva dell’Inter Women. Al 28′ Francesca Durante salva il risultato, respingendo alto sopra la traversa una conclusione pericolosa delle rossonere. Nulla può, invece, sul bellissimo gol di Martina Piemonte, che fa tutto da sola e accorcia le distanze. Al 42′ il portiere nerazzurro, sempre attento e decisivo, deve metterci la manona per proteggere il vantaggio. Il primo tempo di Milan-Inter Women si chiude sull’1-2.

Milan-Inter Women – Tabellino

1 MILAN – INTER 2

Marcatrici: Santi (I) al 2′, Chawinga (I) 15′, Piemonte (M) al 32′.

MILAN (4-3-2-1): 1 Giuliani; 4 Árnadóttir, 25 Mesjasz, 5 Nouwen, 7 Bergamaschi; 11 Grimshaw, 10 K. Dubcová, 12 Mascarello; 19 Thomas, 9 Asslani; 18 Piemonte.

A disposizione: 22 Fedele, 32 Babb, 3 Andersen, 6 Fusetti, 8 Adami, 17 Vigilucci, 20 Soffia, 26 M. Dubcová, 37 Guagni.

Coach: Maurizio Ganz.

INTER WOMEN (4-2-3-1): 22 Durante; 25 Thøgersen, 17 Fördős, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 34 Mihashi, 6 Santi; 10 Bonetti, 5 Karchouni, 11 Chawinga; 9 Polli.

A disposizione: 12 Piazza, 3 Van Der Gragt, 14 Robustellini, 18 Pandini, 21 Zappettini, 27 Csiszár, 29 Kristjánsdóttir, 33 Ajara Njoya, 37 Colonna.

Coach: Rita Guarino.

ARIBTRO: Sajmir Kumara della sezione di Verona. Assistenti: Marco Cerilli della sezione di Latina e Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale: Michele Buzzone della sezione di Enna.

NOTE – Ammonizione: . Recupero: 4′ (PT).