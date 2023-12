Biasin: «Sommer? Tremavo un po’ in estate! Gran pesca Inter»

Biasin aveva paura che Sommer non riuscisse a sostituire degnamente Onana, invece in questa prima parte di stagione il rendimento del portiere dell’Inter è di gran lunga superiore a quello del suo predecessore. Le parole del giornalista a Radio Sportiva.



IL CONFRONTO – Nel parallelo fra Yann Sommer e André Onana, sia nella scorsa stagione sia in questa, esce vincitore il portiere svizzero. Per Fabrizio Biasin non era scontato: «Io l’estate scorsa, quando si doveva scegliere il sacrificato che doveva portare la mega plusvalenza, tremavo un po’ all’idea di perdere Onana. Al di là di quello che ha fatto l’anno scorso era il leader carismatico e faceva tante cose anche a livello di impostazione. Avevo tanta paura ma hanno pescato benissimo. Sommer non è il futuro dell’Inter perché non penso possa giocare dieci anni, ma ha dimostrato che quando hai un certo tipo di carriera non fatichi ad adattarti. Ha fatto un solo errore, contro il Sassuolo, per il resto è stato quasi perfetto».