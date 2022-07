Biasin: «Dell’Inter nessuno è fuori dal mercato! Skriniar? Marotta chiaro»

Fabrizio Biasin, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha parlato del mercato in uscita dell’Inter. Nessuno è incedibile, compreso Skriniar. Marotta chiaro

SUL MERCATO − Secondo Biasin, la difficile situazione economica dei nerazzurri obbliga i dirigenti a non parlare di incedibili: «L’Inter non si può permettere di tenere i suoi giocatori fuori dal mercato. Può alzare l’asticella, se prima poteva accettare più di 60 milioni, dopo aver perso Bremer chiederà intorno ai 70 per Skriniar. Marotta è stato chiaro, dipende da quello che succede. Se arriva un’offerta di 70 milioni parte ma il PSG non è neanche lontanamente vicina a quella cifra».