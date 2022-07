Inter-Pro Sesto, oggi nuovo allenamento congiunto: le informazioni

L’Inter giocherà sabato in amichevole contro il Lione, ma prima di andare a Cesena affronta la Pro Sesto. Quest’oggi è in programma un nuovo allenamento congiunto, il terzo del precampionato. Non ci sarà diretta TV.

NUOVO APPUNTAMENTO – Inter-Pro Sesto è il terzo allenamento congiunto del precampionato per la squadra di Simone Inzaghi. Alle 18.30 le squadre scenderanno in campo ad Appiano Gentile, per una sorta di partitella. Non una vera e propria amichevole: quella sarà sabato (ore 20.30) a Cesena col Lione (vedi articolo). Come di consueto, gli allenamenti congiunti dell’Inter non sono trasmessi in diretta TV (né in streaming) e si giocano a porte chiuse. In serata la società dovrebbe pubblicare un video con le immagini. I precedenti sono stati il 10-0 alla Milanese (vedi highlights) e l’8-1 al Novara (vedi highlights). La Pro Sesto, che gioca in Serie C ed è allenata da Matteo Andreoletti, ha quattro giocatori arrivati di recente proprio dall’Inter: Riccardo Boscolo Chio, Andrea Moretti, Nicolò Radaelli e David Wieser.