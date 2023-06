Biasin: «Frattesi, l’Inter e le altre devono accelerare. E in fretta»

Fabrizio Biasin ha commentato la situazione di mercato legata a Davide Frattesi, il cui nome resta caldo per Inter, Milan e Juventus. Che, viste le rispettive uscite a centrocampo, devono muoversi in fretta.

ACCELERATA NECESSARIA – Fabrizio Biasin, sul suo profilo Twitter ufficiale, sottolinea come per Davide Frattesi sia necessario fare in fretta: “L’Inter sta per dire addio a Brozovic, il Milan potrebbe vendere Tonali e la Juventus non ha ancora certezze per Rabiot. Ecco, chi è interessato a Frattesi è meglio che acceleri. E pure in fretta“.