Barzaghi: «Lukaku, Chelsea vuole uscirne bene! Una cosa avrebbe senso»

Lukaku vuole tornare all’Inter e la sua caparbietà sembra aver fatto breccia nella dirigenza del Chelsea (vedi articolo). Ora tocca ai nerazzurri trovare il modo di riportare il belga a Milano. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, una tipologia di scambio è esclusa

NO PRESTITO SECCO – Romelu Lukaku vuole solo l’Inter e adesso che il Chelsea ha aperto al prestito, tocca proprio ai nerazzurri trovare il modo giusto per riportare il belga a Milano. Secondo Matteo Barzaghi, avrebbe senso all’interno di un’operazione più larga: «L’Inter sta considerando l’ipotesi del prestito secco, da Londra si vuole arrivare a qualcosina in più. Non penso a uno scambio diretto tra giocatori perché non avrebbe senso dare via Lautaro Martinez per riportare a Milano Lukaku. Avrebbe più senso, e qui entriamo nel futuro, inserire il prezzo di Lukaku in un’operazione più larga. Sappiamo che l’Inter vuole il prestito secco, invece il Chelsea ne vuole uscire bene».