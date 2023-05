Atalanta, stagione finita per un attaccante: niente Inter! – Sky

Brutte notizie per l’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini. Come riportato pochi minuti fa da Sky Sport, infatti, i bergamaschi hanno perso un giocatore importante per il resto della stagione. Gara contro l’Inter compresa.

STAGIONE FINITA – La prossima settimana si disputerà la gara tra Inter e Atalanta a San Siro. Tra i giocatori a disposizione di Gian Piero Gasperini per la partita, però, non sarà disponibile Duvan Zapata. L’attaccante colombiano infatti ha rimediato una lesione muscolo-tendinea alla gamba destra. Stagione finita per lui.